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30 июня, 15:43

Пассажир, застреливший двух человек в аэропорту Кишинёва, задержан

Пассажира, который открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва, удалось задержать, сообщает молдавское издания Agora, ссылаясь на МВД республики.

По предварительным данным, после приезда медицинских и пожарных бригад спецназ пошёл на штурм здания воздушной гавани. При задержании злоумышленник был ранен.

Ранее Лайф сообщал, что пассажир открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва и убил пограничника. Стрелок (по предварительным данным, он прибыл из Турции) забаррикадировался в здании. Авиасообщение в аэропорту приостановлено. На место происшествия тем временем прибывают медицинские и пожарные бригады.

Число жертв стрельбы в аэропорту Кишинёва увеличилось до двух

Число жертв стрельбы в аэропорту Кишинёва увеличилось до двух

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Наталья Исакова
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