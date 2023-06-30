Пассажир, застреливший двух человек в аэропорту Кишинёва, задержан

По предварительным данным, после приезда медицинских и пожарных бригад спецназ пошёл на штурм здания воздушной гавани. При задержании злоумышленник был ранен.

Ранее Лайф сообщал, что пассажир открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва и убил пограничника. Стрелок (по предварительным данным, он прибыл из Турции) забаррикадировался в здании. Авиасообщение в аэропорту приостановлено. На место происшествия тем временем прибывают медицинские и пожарные бригады.