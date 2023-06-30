Регион

Уведомления отключены

30 июня, 14:51

Пассажир открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва и убил пограничника

В аэропорту Кишинёва звучит стрельба

В аэропорту Кишинёва, Молдавия, раздаются выстрелы, пассажиров эвакуируют из здания. Как сообщает Pulsmedia.md, стрельбу открыл иностранный пассажир, которому не разрешили въезд в республику.

По предварительным данным, он якобы вытащил пистолет и произвёл несколько выстрелов в стерильной зоне аэропорта. В результате погиб пограничник. Сам стрелок (по предварительным данным, он прибыл из Турции) забаррикадировался в здании. Сейчас спецслужбы готовятся к штурму.

"В Кишинёвском международном аэропорту произошёл инцидент: иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию Республики Молдавия, применил огнестрельное оружие. На месте работают экстренные службы", цитирует "Sputnik Ближнее зарубежье" сообщение МВД Молдавии.

Авиасообщение в воздушной гавани приостановлено.

В Сети появилось видео резонансного убийства полицейским подростка во Франции

В Сети появилось видео резонансного убийства полицейским подростка во Франции

А ранее Лайф рассказывал, что один сотрудник полиции погиб, ещё один получил ранение при задержании преступников в подмосковном Орехово-Зуеве. Инцидент произошёл в ночь на 29 июня.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Денисов

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Молдавия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров