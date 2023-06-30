Пассажир открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва и убил пограничника

В аэропорту Кишинёва, Молдавия, раздаются выстрелы, пассажиров эвакуируют из здания. Как сообщает Pulsmedia.md, стрельбу открыл иностранный пассажир, которому не разрешили въезд в республику.

По предварительным данным, он якобы вытащил пистолет и произвёл несколько выстрелов в стерильной зоне аэропорта. В результате погиб пограничник. Сам стрелок (по предварительным данным, он прибыл из Турции) забаррикадировался в здании. Сейчас спецслужбы готовятся к штурму.

"В Кишинёвском международном аэропорту произошёл инцидент: иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию Республики Молдавия, применил огнестрельное оружие. На месте работают экстренные службы", — цитирует "Sputnik Ближнее зарубежье" сообщение МВД Молдавии.

Авиасообщение в воздушной гавани приостановлено.