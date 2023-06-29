Кровавая стрелка из-за ремонта: Стали известны детали убийства 25-летнего лейтенанта в автосервисе в Подмосковье

Погибший полицейский вместе со своим раненым напарником пытался остановить 23-летнего недовольного клиента автосервиса Станислава Чертаева в подмосковном Орехово-Зуеве, угрожавшего убить мать владельца мастерской. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Выяснилось, что один из клиентов был недоволен ремонтом авто и вымогал у собственника сервиса 100 тысяч рублей. Мужчина предупредил, что за деньгами приедет вечером 28 июня, а если не получит компенсацию, то сожжёт дом владельца вместе с его матерью. Собственник сообщил об угрозах полиции, и тогда у мастерской был выставлен наряд.

Как и обещал, разъярённый клиент приехал на место вечером, но не один, а с друзьями — Алиевым и Темировым. Троицу встретили правоохранители, которые потребовали прекратить вымогательство. Тогда Алиев достал из машины травматический пистолет и выстрелил в руку и ногу 25-летнему лейтенанту, а потом в спину другому. В этот момент началась перестрелка, первого открывшего огонь ранили в ногу. В результате правоохранителей госпитализировали, один из них умер в больнице. А троицу, приехавшую вымогать деньги у хозяина автосервиса, задержали. Алиев сейчас находится в больнице.