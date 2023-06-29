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29 июня, 08:10
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Кровавая стрелка из-за ремонта: Стали известны детали убийства 25-летнего лейтенанта в автосервисе в Подмосковье

SHOT выяснил подробности убийства полицейского в автосервисе в Орехово-Зуеве

<p>Место убийства 25-летнего лейтенанта в Подмосковье. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/gsuskmosobl/1332" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК России по Московской области</a></p>

Место убийства 25-летнего лейтенанта в Подмосковье. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Погибший полицейский вместе со своим раненым напарником пытался остановить 23-летнего недовольного клиента автосервиса Станислава Чертаева в подмосковном Орехово-Зуеве, угрожавшего убить мать владельца мастерской. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Выяснилось, что один из клиентов был недоволен ремонтом авто и вымогал у собственника сервиса 100 тысяч рублей. Мужчина предупредил, что за деньгами приедет вечером 28 июня, а если не получит компенсацию, то сожжёт дом владельца вместе с его матерью. Собственник сообщил об угрозах полиции, и тогда у мастерской был выставлен наряд.

Как и обещал, разъярённый клиент приехал на место вечером, но не один, а с друзьями — Алиевым и Темировым. Троицу встретили правоохранители, которые потребовали прекратить вымогательство. Тогда Алиев достал из машины травматический пистолет и выстрелил в руку и ногу 25-летнему лейтенанту, а потом в спину другому. В этот момент началась перестрелка, первого открывшего огонь ранили в ногу. В результате правоохранителей госпитализировали, один из них умер в больнице. А троицу, приехавшую вымогать деньги у хозяина автосервиса, задержали. Алиев сейчас находится в больнице.

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Напомним, сегодня утром сообщалось, что полицейский погиб при задержании преступников в Подмосковье, ещё один ранен. Инцидент произошёл в ночь на 29 июня.

Светлана Оперук
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