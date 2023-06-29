Полицейский погиб при задержании преступников в Подмосковье, ещё один ранен

Один сотрудник полиции погиб, ещё один получил ранение при задержании преступников в подмосковной деревне Анциферово. Инцидент произошёл в ночь на 29 июня при задержании группы вымогателей.

Как уточнила в беседе с ТАСС официальный представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, полицейские проводили операцию по задержанию четырёх подозреваемых в вымогательстве, один из злоумышленников не менее пяти раз выстрелил из пистолета в сотрудников МВД. На данный момент нападавший задержан.

"В результате один из сотрудников скончался от ранения, второй находится в больнице. В настоящее время 26-летний подозреваемый задержан", — добавила Врадий.