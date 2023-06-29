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29 июня, 07:31
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Полицейский погиб при задержании преступников в Подмосковье, ещё один ранен

Один сотрудник полиции погиб, ещё один получил ранение при задержании преступников в подмосковной деревне Анциферово. Инцидент произошёл в ночь на 29 июня при задержании группы вымогателей.

Как уточнила в беседе с ТАСС официальный представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, полицейские проводили операцию по задержанию четырёх подозреваемых в вымогательстве, один из злоумышленников не менее пяти раз выстрелил из пистолета в сотрудников МВД. На данный момент нападавший задержан.

"В результате один из сотрудников скончался от ранения, второй находится в больнице. В настоящее время 26-летний подозреваемый задержан", — добавила Врадий.

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А ранее Лайф рассказывал, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы во Владивостоке. Как сообщает Прокуратура Приморского края, неизвестные произвели выстрелы и скрылись на автомобиле.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Александра Вишнякова
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