Регион

Уведомления отключены

27 июня, 17:02

Появилось видео с места стрельбы с четырьмя ранеными в Приморье

Четыре человека ранены в результате стрельбы во Владивостоке

Несколько человек ранены в результате стрельбы во Владивостоке. Как сообщает прокуратура Приморского края, ЧП произошло около 17:00 (10:00 мск) возле дома № 49 "д" по улице Днепровской.

Место стрельбы во Владивостоке. Видео © Прокуратура Приморского края

"Неизвестные произвели выстрелы из неустановленного предмета и скрылись на автомобиле. В результате потасовки несколько граждан получили телесные повреждения и доставлены в больницу", — информирует ведомство и публикует кадры с места происшествия.

Для координации работы правоохранителей на место прибыл исполняющий обязанности прокурора Первореченского района Владивостока Олег Аристархов. Причины ЧП ещё предстоит выяснить. По данным РИА "Новости", раненых четверо.

В Подмосковье семилетнего ребёнка ранили на турнире по стрельбе

В Подмосковье семилетнего ребёнка ранили на турнире по стрельбе

Ранее Лайф сообщал, что в Москве подросток прострелил глаз 11-летнему школьнику. Пострадавшего ребёнка доставили в одну из столичных больниц. По факту ЧП проводится проверка.

Обложка ©

Прокуратура Приморского края

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров