Появилось видео с места стрельбы с четырьмя ранеными в Приморье

Несколько человек ранены в результате стрельбы во Владивостоке. Как сообщает прокуратура Приморского края, ЧП произошло около 17:00 (10:00 мск) возле дома № 49 "д" по улице Днепровской.

Место стрельбы во Владивостоке. Видео © Прокуратура Приморского края

"Неизвестные произвели выстрелы из неустановленного предмета и скрылись на автомобиле. В результате потасовки несколько граждан получили телесные повреждения и доставлены в больницу", — информирует ведомство и публикует кадры с места происшествия.

Для координации работы правоохранителей на место прибыл исполняющий обязанности прокурора Первореченского района Владивостока Олег Аристархов. Причины ЧП ещё предстоит выяснить. По данным РИА "Новости", раненых четверо.