Появилось видео с места стрельбы с четырьмя ранеными в Приморье
Четыре человека ранены в результате стрельбы во Владивостоке
Несколько человек ранены в результате стрельбы во Владивостоке. Как сообщает прокуратура Приморского края, ЧП произошло около 17:00 (10:00 мск) возле дома № 49 "д" по улице Днепровской.
Место стрельбы во Владивостоке. Видео © Прокуратура Приморского края
"Неизвестные произвели выстрелы из неустановленного предмета и скрылись на автомобиле. В результате потасовки несколько граждан получили телесные повреждения и доставлены в больницу", — информирует ведомство и публикует кадры с места происшествия.
Для координации работы правоохранителей на место прибыл исполняющий обязанности прокурора Первореченского района Владивостока Олег Аристархов. Причины ЧП ещё предстоит выяснить. По данным РИА "Новости", раненых четверо.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве подросток прострелил глаз 11-летнему школьнику. Пострадавшего ребёнка доставили в одну из столичных больниц. По факту ЧП проводится проверка.
Прокуратура Приморского края