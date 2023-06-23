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23 июня, 17:23

В Подмосковье семилетнего ребёнка ранили на турнире по стрельбе

Mash: Ребёнок получил ранение на турнире по стрельбе в подмосковной Кубинке

В подмосковной Кубинке семилетний ребёнок получил ранение на турнире по стрельбе, сообщает Mash.

Всё произошло во время одного из этапов соревнований по стрельбе из пневматического оружия. По информации телеграм-канала, пострадавшего экстренно увезли в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Другие подробности инцидента выясняются.

В Амурской области школьник случайно застрелил друга отцовским карабином

В Амурской области школьник случайно застрелил друга отцовским карабином

Ранее Лайф сообщал, что в Москве подросток прострелил глаз 11-летнему школьнику. Пострадавшего ребёнка доставили в одну из столичных больниц. По факту ЧП проводится проверка.

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ТАСС / Елена Афонина

Наталья Исакова
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