В Подмосковье семилетнего ребёнка ранили на турнире по стрельбе
Mash: Ребёнок получил ранение на турнире по стрельбе в подмосковной Кубинке
В подмосковной Кубинке семилетний ребёнок получил ранение на турнире по стрельбе, сообщает Mash.
Всё произошло во время одного из этапов соревнований по стрельбе из пневматического оружия. По информации телеграм-канала, пострадавшего экстренно увезли в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Другие подробности инцидента выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве подросток прострелил глаз 11-летнему школьнику. Пострадавшего ребёнка доставили в одну из столичных больниц. По факту ЧП проводится проверка.
ТАСС / Елена Афонина