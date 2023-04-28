В Амурской области школьник случайно застрелил друга отцовским карабином

В городе Зее Амурской области 11-летний школьник застрелил из отцовского охотничьего карабина четвероклассника, который пришёл к нему в гости. Подробности трагедии рассказывает SHOT.

По данным телеграм-канала, к пятикласснику пришёл в гости знакомый из соседней школы. Подростки решили поиграть с карабином, который принадлежал отцу семейства, но в какой-то момент старший мальчик случайно выстрелил в грудь товарищу, в результате чего тот скончался.

Теперь с ребёнком, нажавшим на курок, общаются следователи.