КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

28 апреля, 14:12

В Амурской области школьник случайно застрелил друга отцовским карабином

В городе Зее Амурской области 11-летний школьник застрелил из отцовского охотничьего карабина четвероклассника, который пришёл к нему в гости. Подробности трагедии рассказывает SHOT.

По данным телеграм-канала, к пятикласснику пришёл в гости знакомый из соседней школы. Подростки решили поиграть с карабином, который принадлежал отцу семейства, но в какой-то момент старший мальчик случайно выстрелил в грудь товарищу, в результате чего тот скончался.

Теперь с ребёнком, нажавшим на курок, общаются следователи.

На Ямале сотрудник агрофермы случайно застрелил человека вместо оленя

На Ямале сотрудник агрофермы случайно застрелил человека вместо оленя

А ранее в подмосковном Пушкине маленький ребёнок во время игры дома выстрелил себе в лоб из травматического пистолета. Полуторагодовалый мальчик выжил, но доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. За жизнь малыша сейчас борются врачи.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Амурская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров