В Амурской области школьник случайно застрелил друга отцовским карабином
В городе Зее Амурской области 11-летний школьник застрелил из отцовского охотничьего карабина четвероклассника, который пришёл к нему в гости. Подробности трагедии рассказывает SHOT.
По данным телеграм-канала, к пятикласснику пришёл в гости знакомый из соседней школы. Подростки решили поиграть с карабином, который принадлежал отцу семейства, но в какой-то момент старший мальчик случайно выстрелил в грудь товарищу, в результате чего тот скончался.
Теперь с ребёнком, нажавшим на курок, общаются следователи.
А ранее в подмосковном Пушкине маленький ребёнок во время игры дома выстрелил себе в лоб из травматического пистолета. Полуторагодовалый мальчик выжил, но доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. За жизнь малыша сейчас борются врачи.
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