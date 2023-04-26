В Подмосковье ребёнок выстрелил себе в лоб из травмата, который числится в розыске

В городе Пушкино Московской области маленький ребёнок во время игры дома выстрелил себе в лоб из травматического пистолета. Полуторагодовалый мальчик выжил, но доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. За жизнь малыша сейчас борются врачи, сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник канала рассказал, что днём 26 апреля в полицию позвонил мужчина, который представился прохожим, и сообщил, что маленький мальчик получил травму головы.

"Мать ребёнка не позвонила сама, поскольку не могла говорить из-за шока. Полуторагодовалый мальчик по неосторожности выстрелил себе в лоб из травматического пистолета "Оса", — подчеркнул источник.

Ребёнка немедленно доставили в реанимацию. У малыша тяжёлый перелом кости свода черепа. По данным источника, мальчик выстрелил в себя из пистолета, который находится в розыске. При этом отец малыша сейчас отбывает наказание в колонии. Мать мальчика находится в шоковом состоянии и не может ничего объяснить. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.