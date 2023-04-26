В Крыму пенсионер-меломан застрелил соседку, которая невзлюбила его громкую музыку

Житель Феодосии застрелил из ружья соседку, которая ругалась на него из-за слишком громкой музыки. Против мужчины возбуждено уголовное дело, сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, 66-летний пенсионер-меломан из села Ближнее регулярно по ночам громко слушал музыку. Из-за этого соседка мужчины не могла уснуть. Женщина сделала замечание, что музыка играет слишком громко, это взбесило пенсионера.

В итоге он схватил ружьё и выстрелил в соседку. Та скончалась на месте. Потом злоумышленник попытался покончить с собой, но ружьё дало осечку. Тогда мужчина вызвал полицию и скорую помощь и во всём чистосердечно признался. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Убийство".