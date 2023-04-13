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13 апреля, 19:03

Пьяный тюменец "вырубил" громкую музыку у соседа, кинув в него гранату

Житель Тюмени метнул гранату в соседа из-за громкой музыки

Житель Тюмени бросил на соседский участок гранату из-за того, что ему мешала звучавшая там громкая музыка. В итоге сосед-меломан попал в больницу с различными ранениями.

По данным Лайфа, 57-летний бывший сотрудник ЧОП отдыхал на даче в посёлке Голышманово, распивая алкоголь. Однако насладиться выходным днём ему мешали молодые соседи, которые также выпивали, но ещё и громко слушали музыку. Терпеть посторонний шум мужчина не захотел и решил наказать компанию. У него оказалась припасена граната (по предварительным данным, РГД-5). Придя к соседскому участку, он метнул боеприпас во двор.

В результате 33-летнего соседа увезли в больницу с травмами таза и бедра. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили фрагменты гранаты и запала. Откуда у виновника инцидента боеприпас, пока не ясно. Он работает охранником на заводе.

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Ранее Лайф писал, что житель Приморья до смерти избил шумевшего за стенкой соседа. Теперь 40-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
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