"Рот закрой, чмо!": В Москве соседи пожаловались на "буйного члена КПРФ"

В московском районе Филёвский Парк мужчина, чей пёс справил нужду на детской площадке, вступил в перепалку с соседями и наорал на маленького ребёнка. Как пишет телеграм-канал Mash, он регулярно скандалит с людьми, но всегда остаётся безнаказанным.

В Москве мужчина накричал на ребёнка на детской площадке. Видео © Telegram / Mash

По данным Mash, Александр Т. является членом КПРФ и регулярно попадает в скандалы, но всегда выходит сухим из воды, так как он якобы является личным водителем партийного лидера Геннадия Зюганова. Его вседозволенность особенно обострилась в августе прошлого года, когда он задел лентой ограждения пятилетнего ребёнка. Дело дошло до полиции: мужчину задержали, но потом отпустили, после чего у коммуниста окончательно развязались руки.

Соседи жалуются, что мужчина ругается, угрожает. Видео с одним из конфликтов оказалось в распоряжении канала. На них Александр вступает в перепалку с соседкой, требующей убрать фекалии пса, но вместо уборки водитель начинает кричать на неё и заявлять, что ничего делать не должен. Наоравшись на женщину вдоволь, он перешёл на её ребёнка.

"Рот закрой, чмо вонючее", — выпалил партийный водитель, после чего в спешке заявил, что никого не оскорблял.

Уставшие от выходок мужчины соседи вновь обратились в полицию, с просьбой утихомирить буйного водителя. Кроме того, они написали обращение в партию в надежде, что хоть-кто то сможет их защитить от буйного мужчины.