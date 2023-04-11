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11 апреля, 20:02

"Рот закрой, чмо!": В Москве соседи пожаловались на "буйного члена КПРФ"

Mash: Соседи требуют утихомирить "члена КПРФ", который кичится корочкой партии

В московском районе Филёвский Парк мужчина, чей пёс справил нужду на детской площадке, вступил в перепалку с соседями и наорал на маленького ребёнка. Как пишет телеграм-канал Mash, он регулярно скандалит с людьми, но всегда остаётся безнаказанным.

В Москве мужчина накричал на ребёнка на детской площадке. Видео © Telegram / Mash

По данным Mash, Александр Т. является членом КПРФ и регулярно попадает в скандалы, но всегда выходит сухим из воды, так как он якобы является личным водителем партийного лидера Геннадия Зюганова. Его вседозволенность особенно обострилась в августе прошлого года, когда он задел лентой ограждения пятилетнего ребёнка. Дело дошло до полиции: мужчину задержали, но потом отпустили, после чего у коммуниста окончательно развязались руки.

Соседи жалуются, что мужчина ругается, угрожает. Видео с одним из конфликтов оказалось в распоряжении канала. На них Александр вступает в перепалку с соседкой, требующей убрать фекалии пса, но вместо уборки водитель начинает кричать на неё и заявлять, что ничего делать не должен. Наоравшись на женщину вдоволь, он перешёл на её ребёнка.

"Рот закрой, чмо вонючее", — выпалил партийный водитель, после чего в спешке заявил, что никого не оскорблял.

Уставшие от выходок мужчины соседи вновь обратились в полицию, с просьбой утихомирить буйного водителя. Кроме того, они написали обращение в партию в надежде, что хоть-кто то сможет их защитить от буйного мужчины.

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Ранее Лайф рассказывал о жительнице Екатеринбурга — заводчице собак, которая превратила жизнь соседей в сущий кошмар. Псы живут в запертом помещении, целыми днями воют и скребутся. Сама же дама появляется в квартире два раза в день для того, чтобы только выгулять несчастных животных, и это становится ужасом для всех окружающих.

Обложка ©

t.me / Mash

Оксана Попова
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