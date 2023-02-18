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18 февраля, 15:37

Беспечная заводчица собак из Екатеринбурга превратила жизнь соседей в кошмар

<p>Заводчица из Екатеринбурга выгуливает собак дважды в день, но сама не проживает в квартире. Обложка © <a href="https://www.e1.ru/text/animals/2023/02/18/72072221/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Е1.ru</a></p>

Заводчица из Екатеринбурга выгуливает собак дважды в день, но сама не проживает в квартире. Обложка © Е1.ru

Жительница Екатеринбурга, разводящая собак-водолазов на продажу, превратила жизнь соседей в сущий кошмар. Как сообщает портал Е1.ru, псы живут в запертом помещении, целыми днями воют и скребутся. Сама же заводчица появляется в квартире два раза в день для того, чтобы только выгулять несчастных животных, и это становится ужасом для всех окружающих.

"Она орёт на всех, буквально матом кроет. Выгуливает собак без намордника, при этом не может их удержать. Одной бабушке пришлось отпустить пёсика с поводка, чтобы он убежал от этих животных. Вторую собачульку её хозяйка едва успела спрятать под куртку", — рассказала журналистам жительница злополучного дома на улице Фурманова.

При это вычёсывать собак заводчица предпочитает прямо в подъезде. Из-за этого даже сломался лифт, так как механизмы забило шерстью. Сколько собак находится за запертой дверью, соседи понять до сих пор не смогли. Долгое время они пытались решить проблему по-хорошему, уговаривали женщину избавить подъезд от неприятного запаха, но ситуация никак не поменялась. Сама же заводчица отказалась давать комментарии СМИ.

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Ранее Лайф рассказывал, как живодёр зверски избил и придушил свою собаку во дворе дома в Подмосковье. По словам соседей, до этого неадекватный хозяин гулял с двумя четвероногими возле детской площадки.

Наталья Исакова
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