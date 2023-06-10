В Москве подросток прострелил глаз 11-летнему школьнику

В районе Ивановское на северо-востоке Москвы подросток выстрелил в глаз из пневматического пистолета 11-летнему мальчику, который в шутку приставил ствол к лицу.

По информации SHOT, школьники веселились во дворе и у одного был игрушечный пистолет с пластиковыми пульками. Заигравшийся 11-летний мальчик вдруг поднёс пистолет к своему глазу, а другой подросток подошёл к нему и нажал на спусковой крючок.

Пострадавшего ребёнка доставили в одну из столичных больниц с проникающим ранением левого глаза. По факту ЧП проводится проверка. Подростка, нажавшего на пусковой механизм, ищут.