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10 июня, 16:09

В Москве подросток прострелил глаз 11-летнему школьнику

В районе Ивановское на северо-востоке Москвы подросток выстрелил в глаз из пневматического пистолета 11-летнему мальчику, который в шутку приставил ствол к лицу.

По информации SHOT, школьники веселились во дворе и у одного был игрушечный пистолет с пластиковыми пульками. Заигравшийся 11-летний мальчик вдруг поднёс пистолет к своему глазу, а другой подросток подошёл к нему и нажал на спусковой крючок.

Пострадавшего ребёнка доставили в одну из столичных больниц с проникающим ранением левого глаза. По факту ЧП проводится проверка. Подростка, нажавшего на пусковой механизм, ищут.

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Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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