Дачник попался на сборке бомбы из-за случайно прострелившего живот сына
SHOT: В Ленобласти задержан дачник, на участке которого нашли компоненты для СВУ
В Ленинградской области задержали дачника, на участке которого собирали самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, мужчина попался случайно. Его сын выстрелил себе в живот из незарегистрированного оружия и попал в больницу. После этого на дачу в СНТ в Тосненском районе приехали полицейские и нашли компоненты для взрывного устройства — порох, детонаторы, тротиловую шашку. А в одной из комнат в комоде силовики обнаружили винтовку. 53-летнего Валерия Б. задержали. Выяснилось, что у мужчины есть вторая дача в Гатчинском районе. Правоохранители обыскали и её и нашли там три гранаты, а также около десяти банок с порошком, предположительно, тоже с порохом. Всё это отправлено на экспертизу.
Сейчас задержанный объясняет полицейским, к чему он готовился. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также проверяют сына, который пока остаётся в больнице с огнестрельным ранением. Мужчина говорит, что выстрелил в себя нечаянно.
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