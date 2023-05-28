Дачник попался на сборке бомбы из-за случайно прострелившего живот сына

По данным телеграм-канала, мужчина попался случайно. Его сын выстрелил себе в живот из незарегистрированного оружия и попал в больницу. После этого на дачу в СНТ в Тосненском районе приехали полицейские и нашли компоненты для взрывного устройства — порох, детонаторы, тротиловую шашку. А в одной из комнат в комоде силовики обнаружили винтовку. 53-летнего Валерия Б. задержали. Выяснилось, что у мужчины есть вторая дача в Гатчинском районе. Правоохранители обыскали и её и нашли там три гранаты, а также около десяти банок с порошком, предположительно, тоже с порохом. Всё это отправлено на экспертизу.