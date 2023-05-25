В Москве задержан экс-заммэра Мурманска с арсеналом оружия и липовыми правами

В Москве задержали бывшего заместителя мэра Мурманска Станислава Кондратьева. Как сообщает SHOT, у него были обнаружены поддельные права, паспорт и арсенал оружия.

По информации телеграм-канала, сотрудники ГИБДД остановили "мерседес" 46-летнего Кондратьева для проверки документов. Предоставленные им права и паспорт были выданы в Киргизии. Проверив багажник машины, полицейские нашли травматический пистолет, ножи, бронежилет, обувь и российские паспорт и права.

Оперативники выясняют, для чего Кондратьеву понадобилось столько оружия и с какой целью он подделал свои документы.