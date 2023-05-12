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12 мая, 14:34

Суд приговорил к девяти годам колонии бывшего замдиректора ФСИН Максименко

<p>Обложка © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда</p>

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда

Экс-заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Валерия Максименко приговорили к девяти годам колонии. Одинцовский городской суд Московской области признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры РФ, Максименко будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 43 миллиона 378 тысяч рублей и лишён права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, либо функций представителя власти, сроком на 11 лет. Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

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Напомним, летом 2021 года на бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко было заведено второе уголовное дело. Как сообщила адвокат Кадрия Хамзина, её клиенту вменяют получение взятки в особо крупном размере. Сам Максименко был задержан ещё в ноябре 2020 года. По версии следствия, в 2018 году, будучи замглавы ФСИН, он незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов службы по федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 гг.)".

Иван Косицын
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