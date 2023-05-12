Суд приговорил к девяти годам колонии бывшего замдиректора ФСИН Максименко

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры РФ, Максименко будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 43 миллиона 378 тысяч рублей и лишён права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, либо функций представителя власти, сроком на 11 лет. Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.