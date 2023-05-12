Актрисе Дрожжиной грозит шесть лет колонии за хищение имущества семьи Баталовых

Прокурор потребовал приговорить актрису Наталью Дрожжину к шести годам колонии по делу о хищении имущества семьи легендарного советского и российского актёра Алексея Баталова. Об этом сообщает ТАСС.

Уголовное дело Дрожжиной и других фигурантов рассматривается в Замоскворецком суде Москвы. Также представитель гособвинения призвал назначить Дрожжиной штраф в размере 200 тысяч рублей. Её мужа, юриста Михаила Цивина, прокурор требует приговорить к семи годам лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Третьему фигуранту дела, нотариусу Дмитрию Бублию, сторона обвинения требует назначить наказание в виде пяти лет колонии со штрафом в размере 300 тысяч рублей и запретом заниматься нотариальной деятельностью на срок три года.