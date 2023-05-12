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12 мая, 13:07

Актрисе Дрожжиной грозит шесть лет колонии за хищение имущества семьи Баталовых

<p>Обложка © ТАСС / Пресс-служба Хамовнического суда</p>

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Хамовнического суда

Прокурор потребовал приговорить актрису Наталью Дрожжину к шести годам колонии по делу о хищении имущества семьи легендарного советского и российского актёра Алексея Баталова. Об этом сообщает ТАСС.

Уголовное дело Дрожжиной и других фигурантов рассматривается в Замоскворецком суде Москвы. Также представитель гособвинения призвал назначить Дрожжиной штраф в размере 200 тысяч рублей. Её мужа, юриста Михаила Цивина, прокурор требует приговорить к семи годам лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Обвиняемую в хищении имущества Баталова принудительно доставят в суд

Обвиняемую в хищении имущества Баталова принудительно доставят в суд

Третьему фигуранту дела, нотариусу Дмитрию Бублию, сторона обвинения требует назначить наказание в виде пяти лет колонии со штрафом в размере 300 тысяч рублей и запретом заниматься нотариальной деятельностью на срок три года.

Напомним, в 2020 году актриса Наталья Дрожжина и её муж были задержаны за мошенничество с имуществом Алексея Баталова. По версии следствия, они обманули вдову и дочь артиста и лишили их мастерской, двух квартир, доли в четырёхкомнатной квартире и крупной суммы денег. До сегодняшнего дня супружеская пара находится под домашним арестом. Баталов умер в июне 2017-го на 89-м году жизни.

Суд вернул незаконно отобранные квартиры дочери Баталова

Суд вернул незаконно отобранные квартиры дочери Баталова

Иван Косицын
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