Актрисе Дрожжиной грозит шесть лет колонии за хищение имущества семьи Баталовых
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Прокурор потребовал приговорить актрису Наталью Дрожжину к шести годам колонии по делу о хищении имущества семьи легендарного советского и российского актёра Алексея Баталова. Об этом сообщает ТАСС.
Уголовное дело Дрожжиной и других фигурантов рассматривается в Замоскворецком суде Москвы. Также представитель гособвинения призвал назначить Дрожжиной штраф в размере 200 тысяч рублей. Её мужа, юриста Михаила Цивина, прокурор требует приговорить к семи годам лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей.
Третьему фигуранту дела, нотариусу Дмитрию Бублию, сторона обвинения требует назначить наказание в виде пяти лет колонии со штрафом в размере 300 тысяч рублей и запретом заниматься нотариальной деятельностью на срок три года.
Напомним, в 2020 году актриса Наталья Дрожжина и её муж были задержаны за мошенничество с имуществом Алексея Баталова. По версии следствия, они обманули вдову и дочь артиста и лишили их мастерской, двух квартир, доли в четырёхкомнатной квартире и крупной суммы денег. До сегодняшнего дня супружеская пара находится под домашним арестом. Баталов умер в июне 2017-го на 89-м году жизни.