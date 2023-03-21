Обвиняемую в хищении имущества Баталова принудительно доставят в суд

Замоскворецкий суд Москвы постановил принудительно доставить на заседание из стационара актрису Наталью Дрожжину — фигурантку уголовного дела о хищении имущества у семьи легендарного советского и российского актёра Алексея Баталова. Сегодня артистка вновь не пришла на заседание по состоянию здоровья, сообщил её адвокат Вячеслав Макаров.

"Судья Ольга Багрова приняла решение о принудительном приводе моей подзащитной для участия в прениях сторон в рамках слушания уголовного дела о мошенничестве", — сказал Макаров в беседе с ТАСС .

Как уже рассказывал Лайф, в 2020 году актриса Наталья Дрожжина и её муж были задержаны за мошенничество с имуществом Алексея Баталова. По версии следствия, они обманули вдову и дочь артиста и лишили их мастерской, двух квартир, доли в четырёхкомнатной квартире и крупной суммы денег. До сегодняшнего дня супружеская пара находится под домашним арестом. Напомним, Баталов умер в июне 2017 года на 89-м году жизни.