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7 апреля, 09:15

В Сочи остановили водителя, который ехал "на праздник" с огромным арсеналом оружия

В Сочи полиция остановила автомобиль, набитый оружием времён ВОВ

<p>В Сочи полицейские нашли в салоне машины оружие. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/49934" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В Сочи полицейские нашли в салоне машины оружие. Обложка © SHOT

В Сочи полицейские остановили автомобиль, в салоне которого находилось большое количество различного оружия. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В Сочи полицейские нашли оружие в салоне машины. Видео © SHOT

Так, правоохранители обнаружили в "мерседесе" с иностранными номерами две винтовки Мосина, две самозарядные винтовки Токарева, противотанковый гранатомёт "Панцерфауст", пулемёт ДП-27, пистолет-пулемёт MP-40, пистолет-пулемёт Шпагина, пистолет-пулемёт Судаева, пистолет "Томпсон", гранату Ф-1 и кумулятивную гранату РПГ-40.

Всё оружие оказалось времён Великой Отечественной войны. Задержанный водитель заявил, что вёз арсенал "на праздник". По данному факту сейчас проводится проверка.

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Ранее Лайф рассказывал, что жительница Санкт-Петербурга заказала в Интернете мясорубку, а в итоге получила боевой пистолет Макарова и семь патронов. Примечательно, что женщина получила посылку 1 апреля.

Иван Косицын
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