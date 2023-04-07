В Сочи остановили водителя, который ехал "на праздник" с огромным арсеналом оружия
В Сочи полиция остановила автомобиль, набитый оружием времён ВОВ
В Сочи полицейские нашли в салоне машины оружие. Обложка © SHOT
В Сочи полицейские остановили автомобиль, в салоне которого находилось большое количество различного оружия. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
В Сочи полицейские нашли оружие в салоне машины. Видео © SHOT
Так, правоохранители обнаружили в "мерседесе" с иностранными номерами две винтовки Мосина, две самозарядные винтовки Токарева, противотанковый гранатомёт "Панцерфауст", пулемёт ДП-27, пистолет-пулемёт MP-40, пистолет-пулемёт Шпагина, пистолет-пулемёт Судаева, пистолет "Томпсон", гранату Ф-1 и кумулятивную гранату РПГ-40.
Всё оружие оказалось времён Великой Отечественной войны. Задержанный водитель заявил, что вёз арсенал "на праздник". По данному факту сейчас проводится проверка.
Ранее Лайф рассказывал, что жительница Санкт-Петербурга заказала в Интернете мясорубку, а в итоге получила боевой пистолет Макарова и семь патронов. Примечательно, что женщина получила посылку 1 апреля.