В Сочи остановили водителя, который ехал "на праздник" с огромным арсеналом оружия

В Сочи полицейские остановили автомобиль, в салоне которого находилось большое количество различного оружия. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В Сочи полицейские нашли оружие в салоне машины. Видео © SHOT

Так, правоохранители обнаружили в "мерседесе" с иностранными номерами две винтовки Мосина, две самозарядные винтовки Токарева, противотанковый гранатомёт "Панцерфауст", пулемёт ДП-27, пистолет-пулемёт MP-40, пистолет-пулемёт Шпагина, пистолет-пулемёт Судаева, пистолет "Томпсон", гранату Ф-1 и кумулятивную гранату РПГ-40.

Всё оружие оказалось времён Великой Отечественной войны. Задержанный водитель заявил, что вёз арсенал "на праздник". По данному факту сейчас проводится проверка.