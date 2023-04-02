Петербурженка заказала мясорубку, а получила боевой пистолет с семью патронами

Жительница Санкт-Петербурга заказала в Интернете мясорубку, а в итоге получила боевой пистолет Макарова и семь патронов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Примечательно, что женщина получила посылку 1 апреля. Сначала она подумала, что это шутка, однако потом сильно перепугалась: дома двое детей, а оружие совсем не было похоже на игрушечное. В результате покупательница позвонила в полицию. Правоохранители выяснили, что пистолет в розыске не числится. Продавца, который "перепутал" товар, сейчас ищут. К слову, мясорубка стоила примерно три тысячи рублей.