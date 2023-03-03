Воронежские врачи восстановили кисть трёхлетнему малышу, сунувшему руку в мясорубку

Воронежским врачам ОДКБ № 2 удалось восстановить кисть и пальцы трёхлетнему ребёнку, который сунул руку в электромясорубку. Об этом сообщили в пресс-службе областного Департамента здравоохранения.

В ходе операции по спасению руки медики с помощью инструментов разломали корпус мясорубки, а потом несколько часов восстанавливали осколки костей, сшивали нервы, сухожилия и суставы. Ребёнку предстоит долгая реабилитация, но самое страшное, по словам врачей, уже позади.

Фото © VK / Департамент здравоохранения Воронежской области

"Косметического дефекта нет. Двигательную активность пальцев удалось сохранить", — рассказал оперировавший мальчика травматолог Дмитрий Казаков.