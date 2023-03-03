Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 марта, 16:44

Воронежские врачи восстановили кисть трёхлетнему малышу, сунувшему руку в мясорубку

Воронежским врачам ОДКБ № 2 удалось восстановить кисть и пальцы трёхлетнему ребёнку, который сунул руку в электромясорубку. Об этом сообщили в пресс-службе областного Департамента здравоохранения.

В ходе операции по спасению руки медики с помощью инструментов разломали корпус мясорубки, а потом несколько часов восстанавливали осколки костей, сшивали нервы, сухожилия и суставы. Ребёнку предстоит долгая реабилитация, но самое страшное, по словам врачей, уже позади.

Фото © VK / Департамент здравоохранения Воронежской области

Фото © VK / Департамент здравоохранения Воронежской области

"Косметического дефекта нет. Двигательную активность пальцев удалось сохранить", — рассказал оперировавший мальчика травматолог Дмитрий Казаков.

В Подмосковье врачи спасли мужчину, который случайно выстрелил себе в голову

В Подмосковье врачи спасли мужчину, который случайно выстрелил себе в голову

Ранее Лайф рассказывал, что из лёгкого россиянки, которая неудачно упала во время катания на коньках, откачали почти два литра жидкости. Женщину направили на рентген, после чего врачи поставили диагноз "экссудативный плеврит".

Обложка ©

Freepik / sivstockmedia

Наталья Исакова
  • Новости
  • Дети
  • Здоровье
  • Происшествия
  • Воронежская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров