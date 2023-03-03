Воронежские врачи восстановили кисть трёхлетнему малышу, сунувшему руку в мясорубку
Воронежским врачам ОДКБ № 2 удалось восстановить кисть и пальцы трёхлетнему ребёнку, который сунул руку в электромясорубку. Об этом сообщили в пресс-службе областного Департамента здравоохранения.
В ходе операции по спасению руки медики с помощью инструментов разломали корпус мясорубки, а потом несколько часов восстанавливали осколки костей, сшивали нервы, сухожилия и суставы. Ребёнку предстоит долгая реабилитация, но самое страшное, по словам врачей, уже позади.
Фото © VK / Департамент здравоохранения Воронежской области
"Косметического дефекта нет. Двигательную активность пальцев удалось сохранить", — рассказал оперировавший мальчика травматолог Дмитрий Казаков.
Ранее Лайф рассказывал, что из лёгкого россиянки, которая неудачно упала во время катания на коньках, откачали почти два литра жидкости. Женщину направили на рентген, после чего врачи поставили диагноз "экссудативный плеврит".
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