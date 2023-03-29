В Крыму полицейские остановили авто на проверку и случайно предотвратили ограбление инкассаторов

В Симферополе задержали мужчину в камуфляже с автоматом АК-47 в багажнике. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, мужчина готовил нападение на инкассаторов, но попался прямо перед ограблением. Правоохранители остановили автомобиль Skoda Rapid в рамках антинаркотического рейда. В ходе осмотра багажника они обнаружили автомат и два магазина с патронами. Водитель попытался оправдаться, заявив, что просто взял авто у друга. В итоге полицейские задержали обоих и возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия.