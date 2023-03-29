Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

29 марта, 07:09

В Крыму полицейские остановили авто на проверку и случайно предотвратили ограбление инкассаторов

В Крыму задержали мужчину с АК-47 в багажнике, который планировал ограбить инкассаторов

В Симферополе задержали мужчину в камуфляже с автоматом АК-47 в багажнике. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, мужчина готовил нападение на инкассаторов, но попался прямо перед ограблением. Правоохранители остановили автомобиль Skoda Rapid в рамках антинаркотического рейда. В ходе осмотра багажника они обнаружили автомат и два магазина с патронами. Водитель попытался оправдаться, заявив, что просто взял авто у друга. В итоге полицейские задержали обоих и возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия.

Житель Сыктывкара попал в полицейский участок за ограбление и заказал туда наркотики

Житель Сыктывкара попал в полицейский участок за ограбление и заказал туда наркотики

Однако впоследствии выяснилось, что сообщники готовили вооружённый налёт на инкассаторскую машину. Они долгое время следили за маршрутами, выяснили примерные даты и время, когда сотрудники банка пополняют банкоматы, купили оружие, балаклавы и припарковали второй автомобиль рядом с местом планируемого нападения, чтобы потом на нём скрыться. По расчётам налётчиков, в тот день инкассаторы должны были везти 3,6 млн рублей. Сейчас злоумышленникам также вменяют разбой.

Ранее в Забайкалье из грузовика "Спецсвязи" преступники украли 60 кг золота на 210 миллионов рублей. Дело удалось раскрыть по горячим следам. Сначала полиция задержала злоумышленников, а вскоре нашла и схрон, куда они припрятали похищенное.

Обложка ©

Сергей Мальгавко / ТАСС

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров