В Крыму полицейские остановили авто на проверку и случайно предотвратили ограбление инкассаторов
В Крыму задержали мужчину с АК-47 в багажнике, который планировал ограбить инкассаторов
В Симферополе задержали мужчину в камуфляже с автоматом АК-47 в багажнике. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, мужчина готовил нападение на инкассаторов, но попался прямо перед ограблением. Правоохранители остановили автомобиль Skoda Rapid в рамках антинаркотического рейда. В ходе осмотра багажника они обнаружили автомат и два магазина с патронами. Водитель попытался оправдаться, заявив, что просто взял авто у друга. В итоге полицейские задержали обоих и возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия.
Однако впоследствии выяснилось, что сообщники готовили вооружённый налёт на инкассаторскую машину. Они долгое время следили за маршрутами, выяснили примерные даты и время, когда сотрудники банка пополняют банкоматы, купили оружие, балаклавы и припарковали второй автомобиль рядом с местом планируемого нападения, чтобы потом на нём скрыться. По расчётам налётчиков, в тот день инкассаторы должны были везти 3,6 млн рублей. Сейчас злоумышленникам также вменяют разбой.
Ранее в Забайкалье из грузовика "Спецсвязи" преступники украли 60 кг золота на 210 миллионов рублей. Дело удалось раскрыть по горячим следам. Сначала полиция задержала злоумышленников, а вскоре нашла и схрон, куда они припрятали похищенное.
Сергей Мальгавко / ТАСС