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23 февраля, 10:51

В Забайкалье раскрыли дело о краже свыше 60 кг золота из грузовика "Спецсвязи"

Полицейские Забайкальского края совместно с коллегами из Амурской области раскрыли уголовное дело о краже свыше 60 килограммов золота на сумму более 200 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейские Забайкальского края и Амурской области по горячим следам раскрыли кражу более 60 килограммов золота из автомашины фельдъегерской службы", — приводит "МВД-медиа" её слова.

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Напомним, что преступление было совершено в посёлке Новая Чара. По данным Лайфа, злоумышленники вскрыли грузовик "Спецсвязи" и похитили оттуда два мешка золота. Оперативникам вскоре удалось задержать подозреваемых, но похищенного драгметалла с ними уже не было. В отношении грабителей было возбуждено уголовное дело, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Обложка ©

"МВД-медиа"

Наталья Исакова
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