В Забайкалье раскрыли дело о краже свыше 60 кг золота из грузовика "Спецсвязи"
Полицейские Забайкальского края совместно с коллегами из Амурской области раскрыли уголовное дело о краже свыше 60 килограммов золота на сумму более 200 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Полицейские Забайкальского края и Амурской области по горячим следам раскрыли кражу более 60 килограммов золота из автомашины фельдъегерской службы", — приводит "МВД-медиа" её слова.
Напомним, что преступление было совершено в посёлке Новая Чара. По данным Лайфа, злоумышленники вскрыли грузовик "Спецсвязи" и похитили оттуда два мешка золота. Оперативникам вскоре удалось задержать подозреваемых, но похищенного драгметалла с ними уже не было. В отношении грабителей было возбуждено уголовное дело, им грозит до десяти лет лишения свободы.