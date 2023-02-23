В Забайкалье раскрыли дело о краже свыше 60 кг золота из грузовика "Спецсвязи"

Полицейские Забайкальского края совместно с коллегами из Амурской области раскрыли уголовное дело о краже свыше 60 килограммов золота на сумму более 200 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Подмосковье мужчина украл пустой конверт из салона связи, но так и было задумано

Напомним, что преступление было совершено в посёлке Новая Чара. По данным Лайфа, злоумышленники вскрыли грузовик "Спецсвязи" и похитили оттуда два мешка золота. Оперативникам вскоре удалось задержать подозреваемых, но похищенного драгметалла с ними уже не было. В отношении грабителей было возбуждено уголовное дело, им грозит до десяти лет лишения свободы.