"Пилили в машине": Похитители 60 кг золота из Забайкалья показали, где его прятали
МВД опубликовало видео с похитителями 60 кг золота в Забайкальском крае
Министерство внутренних дел обнародовало видео с подозреваемыми в краже свыше 60 кг золота. Преступление они совершили в Забайкальском крае, а спрятали сокровище стоимостью около 200 млн рублей уже в Амурской области. Поймали их быстро.
Задержанные показывают, где спрятали украденное золото. Видео © МВД Медиа
"Подозреваемые признались, что похитили золото и закопали его в снегу на обочине дороги между п. Новая Чара и г. Тында Амурской области. Полицейские выехали на место, обнаружили схрон и изъяли похищенный драгоценный металл", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Оказалось, что задержанные знали, как перевозят золото с рудника, и приехали в Новую Чару заранее, чтобы провернуть дело. Сейчас задержанные помещены в изолятор временного содержания. Выжидая, они старались не встречаться с местными жителями, ночевали в машине в лесу, еду готовили на костре.
Напомним, злоумышленники вскрыли грузовик "Спецсвязи" и похитили оттуда два мешка золота. Оперативникам вскоре удалось задержать подозреваемых, но похищенного драгметалла с ними уже не было. Впрочем, дело было вскоре раскрыто. Похитителей взяли "по горячим следам".