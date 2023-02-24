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24 февраля, 03:04

"Пилили в машине": Похитители 60 кг золота из Забайкалья показали, где его прятали

МВД опубликовало видео с похитителями 60 кг золота в Забайкальском крае

Министерство внутренних дел обнародовало видео с подозреваемыми в краже свыше 60 кг золота. Преступление они совершили в Забайкальском крае, а спрятали сокровище стоимостью около 200 млн рублей уже в Амурской области. Поймали их быстро.

Задержанные показывают, где спрятали украденное золото. Видео © МВД Медиа

"Подозреваемые признались, что похитили золото и закопали его в снегу на обочине дороги между п. Новая Чара и г. Тында Амурской области. Полицейские выехали на место, обнаружили схрон и изъяли похищенный драгоценный металл", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оказалось, что задержанные знали, как перевозят золото с рудника, и приехали в Новую Чару заранее, чтобы провернуть дело. Сейчас задержанные помещены в изолятор временного содержания. Выжидая, они старались не встречаться с местными жителями, ночевали в машине в лесу, еду готовили на костре.

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Напомним, злоумышленники вскрыли грузовик "Спецсвязи" и похитили оттуда два мешка золота. Оперативникам вскоре удалось задержать подозреваемых, но похищенного драгметалла с ними уже не было. Впрочем, дело было вскоре раскрыто. Похитителей взяли "по горячим следам".

Обложка ©

МВД Медиа

Анатолий Симоненко
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