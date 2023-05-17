В Москве у подростка-насильника нашли домашний арсенал по созданию взрывчатки

В московском районе Хорошёво-Мнёвники 16-летняя девушка ударила ножом в шею парня за то, что он её изнасиловал у себя дома. А при осмотре квартиры полицейские нашли оружие и материалы, которые используют для создания самодельных взрывных устройств.

По информации SHOT, москвичка находилась в гостях у 17-летнего Славы на улице Маршала Тухачевского: парень живёт один и состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. В какой-то момент подростки поссорились, девушка схватила нож и ударила им знакомого в шею. Пострадавшему повезло — врачи успели его спасти.

Задержанный подросток. Фото © t.me / SHOT

Полицейским девушка объяснила, что полгода назад парень изнасиловал её в этой же квартире и она решила отомстить. Но одним протоколом дело не обошлось: при осмотре места преступления полиция обнаружила в квартире мини-лабораторию по изготовлению взрывчатки — несколько литров глицерина, азотной и серной кислоты, гексан, гептан и толуол.

Также у него нашли пистолет, электрошокер, два боевых ножа, шесть газовых баллончиков, наручники, каску, бронежилет, противогаз и металлоискатель. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней", он задержан. Зачем парень хранил всё это дома и как собирался использовать свой арсенал, выясняют специалисты Управления по противодействию экстремизму.