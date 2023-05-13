В Махачкале задержали 17-летнего лжеминёра, который терроризировал школы и суды

В отношении 17-летнего подростка из Махачкалы завели уголовное дело за распространение ложных сообщений о минировании зданий, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

Задержанный 17-летний лжеминёр в ходе допроса выдал своего куратора. Видео © Telegram / МВД Дагестана

Как рассказали в ведомстве, подросток отправлял анонимные письма в школы, колледжи, суды и другие учреждения Махачкалы о том, что они якобы заминированы. В общей сложности он разослал 40 таких ложных сообщений. Как оказалось, действия лжеминёра курировал наставник из Сети, живущий за пределами России.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", — говорится в сообщении МВД.