В Туве психолог "заминировал" здание ФСБ, сидя в автозаке

В Республике Тыва педагог-психолог после попытки надругательства был задержан и сразу после этого прямо из патрульной машины сообщил о минировании здания. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 33-летний преподаватель после задержания за попытку надругательства заявил о своей невиновности, но это не подействовало на правоохранителей. В какой-то момент мужчина позвонил в экстренные службы и рассказал о том, что в здании ФСБ в Кызыле якобы готовится теракт.

Кроме подозрения в изнасиловании педагогу теперь вменяют обвинение в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Возбуждено уголовное дело. Известно, что в прошлом мужчину привлекали к ответственности за кражу.