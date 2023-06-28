В Сети появилось видео резонансного убийства полицейским подростка во Франции

Полицейский, который застрелил 17-летнего водителя во время рядовой проверки на дороге во французском Нантере, взят под стражу. Об этом сообщает телеканал BFMTV. Момент убийства появился в соцсетях.

Момент выстрела в подростка полицейским. Видео © Twitter / David Guiraud

На допросе правоохранитель уверял, что автомобилист якобы попытался переехать его, что и стало причиной стрельбы. Однако в Сети уже появились кадры, как молодого человека на жёлтом "мерседесе" останавливают инспекторы. Судя по записи, никакой угрозы жизни полицейских не было. Открывший огонь правоохранитель и вовсе стоял в стороне, а не перед капотом машины.

Французская прокуратура возбудила два дела. Первое — против погибшего юноши — за отказ выполнить требование инспектора и за нападение на него, второе касается убийства водителя сотрудником правопорядка. По данным France Bleu, после акции протеста, вызванной убийством подростка, задержано как минимум 24 человека.