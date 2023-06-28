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28 июня, 07:39

В Сети появилось видео резонансного убийства полицейским подростка во Франции

BFMTV: Во Франции арестовали застрелившего подростка полицейского

Полицейский, который застрелил 17-летнего водителя во время рядовой проверки на дороге во французском Нантере, взят под стражу. Об этом сообщает телеканал BFMTV. Момент убийства появился в соцсетях.

Момент выстрела в подростка полицейским. Видео © Twitter / David Guiraud

На допросе правоохранитель уверял, что автомобилист якобы попытался переехать его, что и стало причиной стрельбы. Однако в Сети уже появились кадры, как молодого человека на жёлтом "мерседесе" останавливают инспекторы. Судя по записи, никакой угрозы жизни полицейских не было. Открывший огонь правоохранитель и вовсе стоял в стороне, а не перед капотом машины.

Французская прокуратура возбудила два дела. Первое — против погибшего юноши — за отказ выполнить требование инспектора и за нападение на него, второе касается убийства водителя сотрудником правопорядка. По данным France Bleu, после акции протеста, вызванной убийством подростка, задержано как минимум 24 человека.

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Напомним, накануне в парижском пригороде Нантере 17-летний подросток за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Когда его заставили затормозить, он снова нажал на газ — и в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток скончался. Через несколько часов французы вышли на акцию протеста, обвинив правоохранителей в превышении полномочий. Беспорядки распространились и на другие пригороды столицы: Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнёв. Толпу стражи порядка разгоняли слезоточивым газом.

Обложка ©

Twitter / David Guiraud

Татьяна Миссуми
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