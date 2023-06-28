Пригороды Парижа охватили беспорядки после смерти подростка при задержании

В парижском пригороде Нантер через несколько часов после убийства правоохранителями 17-летнего подростка, который отказался подчиняться требованиям полиции, начались беспорядки. Об этом сообщают французские СМИ.

В пригороде Парижа после убийства подростка полицейским начались беспорядки. Видео © twitter.com / ElystusGale

Молодой человек за рулём "мерседеса", ранее не раз замеченный в нарушениях правил дорожного движения и вождении без прав, не подчинился требованию сотрудников полиции притормозить для проверки документов. Когда же те остановили машину, водитель нажал на газ — и в этот момент один из полицейских выстрелил ему в грудь. Машина проехала десять метров и врезалась в столб, парень погиб на месте.

Это вызвало шок, у общественности возникли вопросы по поводу готовности правоохранителей нажать на курок. Жители провели акцию протеста у здания полиции, стали поджигать мусорные баки, громить остановки, бросать петарды, устраивать потасовки с силовиками. Те ответили слезоточивым газом. Позднее беспорядки распространились и на другие пригороды столицы: Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла-Гарен-Коломб и Вильнёв.

Полицейский, который выстрелил в подростка, задержан по подозрению в умышленном убийстве. Параллельно начато расследование в связи с отказом подчиниться требованиям сотрудников правоохранительных органов и попыткой убийства представителя власти.