Мощный взрыв прогремел в старейшем округе Парижа: обрушился дом, под завалами люди

Мощный взрыв прогремел в среду в старейшем округе Парижа. Как сообщает BFMTV, по предварительным данным, взорвался газ. На кадрах с места видно, как на улице лежат куски здания, работают пожарные. О пострадавших не сообщается, но, по словам очевидцев, под завалами могут быть люди.

Очевидцы делятся в соцсетях кадрами пожара в историческом округе Парижа. Видео ©Twitter

"Жители 5-го квартала, только что произошёл взрыв газа на площади Альфонса Лаверана в районе Валь-де-Грас, горят здания, будьте в безопасности и отойдите подальше, чтобы пожарные могли сделать свою работу", — написал в Twitter первый заместитель мэра Парижа Эдуард Сивел.

Газета Libération приводит слова очевидцев о том, что запах газа ощущается в эти минуты в целом квартале, а экстренные службы опасаются второго взрыва.

"Мы услышали сильный взрыв, а затем увидели чёрный дым и падающие обломки. Повсюду летают вещи, а на улице пахнет газом", — поделился один из сотрудников офиса, расположенного неподалёку.

Старинное здание выгорело почти дотла в результате взрыва газа в Париже. Фото ©Twitter