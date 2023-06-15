В Прикамье один человек пострадал из-за взрыва газа в пятиэтажке

В пермском Красновишерске произошёл взрыв газа в квартире на пятом этаже, пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении МЧС по Прикамью.

Сообщение о ЧП поступило в 22:10 (20:10 мск). В результате взрыва в окнах выбило стёкла, также произошло частичное разрушение перегородки между квартирами, горели домашние вещи. До прибытия спасателей из дома эвакуировалось 60 человек, в том числе пятеро детей. Спасатели при помощи автолестницы спустили двух жильцов. Возгорание было ликвидировано на площади 50 квадратных метров.