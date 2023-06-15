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14 июня, 22:02

В Прикамье один человек пострадал из-за взрыва газа в пятиэтажке

<p>Выгоревшая квартира после взрыва газа. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_prikamia/4562?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Прикамья</a></p>

Выгоревшая квартира после взрыва газа. Обложка © Telegram / МЧС Прикамья

В пермском Красновишерске произошёл взрыв газа в квартире на пятом этаже, пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении МЧС по Прикамью.

Сообщение о ЧП поступило в 22:10 (20:10 мск). В результате взрыва в окнах выбило стёкла, также произошло частичное разрушение перегородки между квартирами, горели домашние вещи. До прибытия спасателей из дома эвакуировалось 60 человек, в том числе пятеро детей. Спасатели при помощи автолестницы спустили двух жильцов. Возгорание было ликвидировано на площади 50 квадратных метров.

Взрыв газа произошёл в жилом доме под Саратовом

Взрыв газа произошёл в жилом доме под Саратовом

Ранее Лайф писал о взрыве газа в жилом доме в Дагестане. В результате пострадал один человек — мужчину с ожогами госпитализировали.

Юлия Коновалова
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