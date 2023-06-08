Взрыв газа произошёл в жилом доме под Саратовом

В городе Энгельсе Саратовской области произошёл взрыв газа в многоквартирном доме, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Предварительная информация — произошёл хлопок газовоздушной смеси в квартире 10-этажного панельного жилого дома на 10-м этаже. Уточнённая информация с места — возгорания нет, повреждений конструкций квартиры нет, выбиты две оконные рамы", — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на улице Шурова гора в 08:02 по местному времени (07:02 мск). СУ СК РФ по Саратовской области и прокуратура региона начали проверки по факту инцидента.