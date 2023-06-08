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8 июня, 07:37

Взрыв газа произошёл в жилом доме под Саратовом

В Энгельсе произошёл взрыв газа в многоквартирном доме, никто не пострадал

<p>Кадр из квартиры, где произошёл взрыв газа. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/su_skr64/3129" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Саратовской области</a></p>

Кадр из квартиры, где произошёл взрыв газа. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Саратовской области

В городе Энгельсе Саратовской области произошёл взрыв газа в многоквартирном доме, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Предварительная информация — произошёл хлопок газовоздушной смеси в квартире 10-этажного панельного жилого дома на 10-м этаже. Уточнённая информация с места возгорания нет, повреждений конструкций квартиры нет, выбиты две оконные рамы", — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на улице Шурова гора в 08:02 по местному времени (07:02 мск). СУ СК РФ по Саратовской области и прокуратура региона начали проверки по факту инцидента.

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В начале мая в Энгельсе также произошёл взрыв газа в жилом доме. Тогда пострадало два человека.

Никита Никонов
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