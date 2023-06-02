Взрыв газа произошёл в жилом доме в Дагестане

Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Дагестане, пострадал один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, всё произошло в городе Каспийске. Взрыв прогремел в однокомнатной квартире на седьмом этаже 11-этажного дома, расположенного по улице Омарова. Как сообщили в ведомстве, пострадал местный житель. Мужчину с ожогами пришлось госпитализировать.

"Разрушений нет, выбито три окна", — уточнили в пресс-службе ведомства.