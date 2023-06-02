Взрыв газа произошёл в жилом доме в Дагестане
Один человек пострадал при взрыве газа в многоэтажном доме в Каспийске
Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Дагестане, пострадал один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.
По данным ведомства, всё произошло в городе Каспийске. Взрыв прогремел в однокомнатной квартире на седьмом этаже 11-этажного дома, расположенного по улице Омарова. Как сообщили в ведомстве, пострадал местный житель. Мужчину с ожогами пришлось госпитализировать.
"Разрушений нет, выбито три окна", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее взрыв газа произошёл в Ростове-на-Дону. В трёхэтажном жилом доме в переулке Гельца взорвался газовый баллон, в результате чего начался пожар. К сожалению, без пострадавших не обошлось. Местного жителя отправили в больницу.
ТАСС / Виталий Невар