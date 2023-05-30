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30 мая, 19:45

Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону

Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в многоэтажке в Ростове-на-Дону

В многоквартирном доме в Ростове-на-Дону произошёл взрыв газового баллона, после чего начался пожар. В результате происшествия пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. Там уточнили, что информация о возгорании поступила в 19:46 мск.

"По уточнённой информации, произошёл взрыв газового баллона при проведении работ по установке натяжного потолка. Пострадал один человек, мужчина 25 лет", — рассказали в ведомстве.

Пожар произошёл на первом этаже трёхэтажного жилого дома на переулке Гельца, спасателям удалось ликвидировать возгорание в 20:15 мск. Соседние квартиры не повреждены, уточнили в МЧС.

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 26 человек

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 26 человек

Ранее Лайф писал, что два человека пострадали в результате взрыва газа в Саратовской области. 67-летний мужчина и 63-летняя женщина были госпитализированы с ожогами.

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t.me / ГУ МЧС России по Ростовской области

Арина Родионова
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