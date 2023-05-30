Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону

В многоквартирном доме в Ростове-на-Дону произошёл взрыв газового баллона, после чего начался пожар. В результате происшествия пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. Там уточнили, что информация о возгорании поступила в 19:46 мск.

"По уточнённой информации, произошёл взрыв газового баллона при проведении работ по установке натяжного потолка. Пострадал один человек, мужчина 25 лет", — рассказали в ведомстве.

Пожар произошёл на первом этаже трёхэтажного жилого дома на переулке Гельца, спасателям удалось ликвидировать возгорание в 20:15 мск. Соседние квартиры не повреждены, уточнили в МЧС.