Число пострадавших в результате взрыва в Париже увеличилось до 37

Число пострадавших из-за взрыва в доме на улице Сен-Жак в пятом округе Парижа возросло до 37. При этом состояние четверых находящихся в клинике ухудшилось. Об этом рассказал во время брифинга министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"33 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё четверо — в критическом, и оно ухудшилось", — сказал министр.

Дарманен добавил, что два человека до сих пор не найдены, спасательные службы продолжают их поиски под обломками разрушенного взрывом здания.