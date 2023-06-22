Регион

Уведомления отключены

21 июня, 21:40

Число пострадавших в результате взрыва в Париже увеличилось до 37

Число пострадавших из-за взрыва в доме на улице Сен-Жак в пятом округе Парижа возросло до 37. При этом состояние четверых находящихся в клинике ухудшилось. Об этом рассказал во время брифинга министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"33 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё четверо — в критическом, и оно ухудшилось", сказал министр.

При мощном взрыве в старейшем округе Парижа пострадали 16 человек

При мощном взрыве в старейшем округе Парижа пострадали 16 человек

Дарманен добавил, что два человека до сих пор не найдены, спасательные службы продолжают их поиски под обломками разрушенного взрывом здания.

Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня в Париже. По предварительным данным, взорвался газ. Обрушились фасады нескольких зданий, начался пожар. На месте ведут работы экстренные службы.

Обложка ©

Youtube / Guardian News

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров