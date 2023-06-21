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21 июня, 17:06

При мощном взрыве в старейшем округе Парижа пострадали 16 человек

Шестнадцать человек госпитализированы после взрыва газа в Париже

В результате взрыва в одном из домов Парижа семь человек госпитализированы в критическом состоянии, ещё девять находятся в тяжёлом. Такие данные приводит телеканал BFMTV.

Как сообщает прокуратура, причина ЧП пока неясна, но скорее всего, речь идёт о взрыве газа. Очевидцы отмечают, что на площади Альфонса Лаверана, где случилась трагедия, ощущается специфичный запах. Сейчас городские службы эвакуируют жителей близлежащих домов.

В Прикамье один человек пострадал из-за взрыва газа в пятиэтажке

В Прикамье один человек пострадал из-за взрыва газа в пятиэтажке

Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня в Париже. Предположительно, взорвался газ. Обрушились фасады нескольких зданий, возник пожар. На месте работают экстренные службы. Под завалами ещё могут быть люди.

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Татьяна Миссуми
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