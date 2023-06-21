При мощном взрыве в старейшем округе Парижа пострадали 16 человек
Шестнадцать человек госпитализированы после взрыва газа в Париже
В результате взрыва в одном из домов Парижа семь человек госпитализированы в критическом состоянии, ещё девять находятся в тяжёлом. Такие данные приводит телеканал BFMTV.
Как сообщает прокуратура, причина ЧП пока неясна, но скорее всего, речь идёт о взрыве газа. Очевидцы отмечают, что на площади Альфонса Лаверана, где случилась трагедия, ощущается специфичный запах. Сейчас городские службы эвакуируют жителей близлежащих домов.
Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня в Париже. Предположительно, взорвался газ. Обрушились фасады нескольких зданий, возник пожар. На месте работают экстренные службы. Под завалами ещё могут быть люди.