Американка застрелила водителя Uber, решив, что её похитили и везут в Мексику

Полицейские Эль-Пасо в штате Техас задержали американку, которая застрелила водителя такси Uber. Жительница Кентукки, 48-летняя Фиби Копас, заподозрила мужчину в том, что он якобы собирается похитить её и увезти в Мексику.

Обвиняемая в убийстве водителя Uber Фиби Копас. Фото © Департамент полиции Эль-Пасо

По информации New York Post, машина Даниэля Пьедры Гарсия врезалась в ограждение на автостраде. В момент, когда женщина выстрелила в водителя, автомобиль находился весьма далеко от въезда в Мексику.

"Предварительное расследование показало, что Копас направлялась в долину Миссии Эль-Пасо. В какой-то момент она подумала, что её везут в Мексику, и застрелила Пьедра. Расследование не подтверждает, что имело место похищение или что Пьедра отклонился от места назначения", — рассказали в департаменте полиции.

Сама американка заявила, что увидела дорожные знаки с обозначением мексиканского города Хуарес, который расположен возле государственной границы США, и испугалась.