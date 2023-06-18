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18 июня, 20:07

Немец в футболке с неонацистской символикой ранил мужчину из арбалета в Германии

Стрелок в майке с неонацистским символом ранил из арбалета мужчину в Германии

На железнодорожной станции в городе Пайне, земля Нижняя Саксония, злоумышленник открыл стрельбу из арбалета по пассажирам. По данным AFP, один мужчина получил ранение.

Стрелок из арбалета в городе Пайне. Видео © Twitter / XzumTreme

Как пишет газета, 29-летний мужчина пришёл на вокзал в футболке с неонацистской символикой и арбалетом наперевес. Глазами он будто выискивал жертву, и тут ему на глаза попался 22-летний парень сирийского происхождения. Преступник сначала угрожал ему оружием, а затем выстрелил. Стрела попала молодому человеку в спину.

На место происшествия прибыли полицейские и задержали дебошира. Позже выяснилось, что у стрелявшего есть психическое заболевание. Что касается пострадавшего, то его жизни ничего не угрожает.

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Обложка ©

Twitter / XzumTreme

Арина Родионова
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