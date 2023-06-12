Житель Франции застрелил 11-летнюю соседскую девочку во время барбекю

Во Франции сосед застрелил 11-летнюю девочку из британской семьи во время барбекю. Как сообщает The Sun, всё произошло во дворе дома в Сен-Эрве.

Двор дома в Сен-Эрве, где сосед застрелил 11-летнюю британку во время барбекю. Видео © TF1

Девочка и её восьмилетняя сестра катались на качелях, пока их родители готовили мясо. В этот момент агрессивный сосед стал стрелять в них из дробовика через изгородь. Младшая из девочек побежала звать на помощь, сейчас она в шоковом состоянии.

Ранение получил 40-летний отец девочек — он серьёзно ранен, его госпитализировали в критическом состоянии. TF1 отмечает, что злоумышленником является 71-летний гражданин Нидерландов, который закрылся в доме после случившегося, однако в итоге был арестован. Местные жители утверждают, что он спорил с британской семьёй из-за участка земли, который примыкает к двум владениям.