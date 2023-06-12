Гастарбайтеры из Таджикистана похитили жителя Петербурга ради выкупа

Двое граждан Таджикистана похитили 56-летнего жителя Санкт-Петербурга и требовали выкуп у его 43-летней племянницы. Как уточняет телеграм-канал SHOT, случилось это в Московском районе города.

Женщина рассказала, что незнакомцы набросились на её дядю, когда тот выходил с работы. Агрессивные иностранцы затолкали его в машину и увезли. Испуганная племянница сразу же обратилась в полицию, после чего ей стали приходить сообщения с требованием выкупа — похитители хотели получить 200 тысяч рублей.

В тот же день нападавших задержали — ими оказались 30-летний бригадир Джангихон Нуров, работающий в строительной компании "Содружество", и его 32-летний приятель Идибек Ульмасзода. Причём последний живёт в России без регистрации и нигде не работает. Мужчины привезли петербуржца в квартиру на Лифляндской улице, избили, связали руки и стали ждать денег, однако в итоге их не получили.

Пострадавшего освободили. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору с применением оружия". Злоумышленникам грозит до пяти лет колонии.