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10 июня, 10:05

Аферисты развели 38-летнего геймера, желавшего лёгким путём "поднять голды" в PUBG

Мошенники развели на деньги россиянина, пытавшегося купить игровую валюту в PUBG

Россиянин стал жертвой мошенников и потерял почти девять тысяч рублей, когда попытался на стороннем ресурсе купить виртуальные деньги для игры в PUBG. Об этом пишет SHOТ.

38-летний геймер нашёл телеграм-канал, где якобы обменивают реальную валюту на виртуальную. На связь с мужчиной вышел некий Александр, который пообещал, что за 8888 рублей он переведёт ему 16 200 внутриигровых монет. Геймер согласился и заплатил незнакомцу, но тот внезапно пропал, перестав выходить на связь.

Бабушка встретилась с "агентами ЦБ" в ресторане KFC и отдала им несколько миллионов рублей

Бабушка встретилась с "агентами ЦБ" в ресторане KFC и отдала им несколько миллионов рублей

Ранее сообщалось, что в Чувашии четверо аферистов получили уголовные сроки за то, что под видом "русских невест" вели переписку с китайцами и выманили у них около 3,5 миллиона рублей.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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