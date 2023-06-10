Аферисты развели 38-летнего геймера, желавшего лёгким путём "поднять голды" в PUBG

Россиянин стал жертвой мошенников и потерял почти девять тысяч рублей, когда попытался на стороннем ресурсе купить виртуальные деньги для игры в PUBG. Об этом пишет SHOТ.

38-летний геймер нашёл телеграм-канал, где якобы обменивают реальную валюту на виртуальную. На связь с мужчиной вышел некий Александр, который пообещал, что за 8888 рублей он переведёт ему 16 200 внутриигровых монет. Геймер согласился и заплатил незнакомцу, но тот внезапно пропал, перестав выходить на связь.