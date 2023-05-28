Аферисты из Чувашии под видом "русских невест" развели китайцев на деньги

В Чувашии четверо аферистов получили уголовные сроки за то, что под видом "русских невест" вели переписку с китайцами и выманили у них около 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает МВД.

Суд вынес приговор аферистам, разводившим иностранных женихов на деньги. Видео © t.me / МВД Медиа

"По версии следствия, аферисты от имени потенциальных невест вели переписку, соглашались приехать и заключить брак, затем получали от зарубежных женихов крупные суммы для покрытия расходов, после чего прекращали общение с иностранцами", — уточнили в ведомстве.

Злоумышленники из Марий Эл организовали целый кол-центр в арендованной квартире в Чебоксарах, откуда они вели общение от имени "русских красавиц", якобы мечтающих выйти замуж за иностранца. Жертвами аферистов стали трое мужчин в возрасте от 42 до 56 лет из китайских городов Ухань, Синин и Гуаньчжоу. Мошенников задержали ещё в 2021 году, сейчас суд вынес им приговор, каждый из участников банды получил от 3,4 до 4,5 года в колонии общего режима.