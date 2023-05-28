Москвичка лишилась 8 миллионов, поверив в обещания итальянца жениться и купить дом

Москвичка попалась на уловки интернет-мошенников: ей обещали счастливую семейную жизнь в собственном доме в России — и развели на восемь миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В директ 56-летней Ирины из Зеленограда в прошлом году постучался 54-летний "итальянец", назвавшийся Лукой Ботичелли. Он засыпал женщину комплиментами и рассказал, что переехал из Италии в Канаду, а также имеет успешный бизнес в сфере строительства. "Мужчина мечты" даже звонил, но долго говорить не получалось из-за языкового барьера. Впрочем, всё несказанное влюблённая женщина дофантазировала сама.

Дальше в ход пошла известная схема: Лука сообщил даме сердца, что отправил ей посылку с подарками. От "курьерской службы" пришло подтверждение, что всё в пути, но за растаможку необходимо внести деньги. Следом пришлось заплатить за налоги и сертификаты. После этого "итальянец" поведал о 170 тысячах евро, которые якобы находятся в коробке и предназначены на покупку общего дома. Женщина вновь поверила и влезла в кредиты.

Решив всё же посетить таможню лично, женщина выяснила, что её обманули. Общение с несостоявшимся суженым стоило ей 8,3 миллиона рублей и разбитого сердца. Сейчас в этом деле разбирается полиция.