Мошенники заставили пенсионерку в Москве выкинуть из окна 800 тысяч рублей

Мошенники вынудили пенсионерку из Москвы выбросить 800 тысяч рублей из окна. Злоумышленник арестован, сообщила столичная прокуратура.

Мужчина с подельниками позвонили 80-летней женщине, представившись работниками банка и сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что с её счёта якобы хотят похитить денежные средства, и убедили пенсионерку обналичить 800 тысяч рублей, а затем выбросить их из окна квартиры на улице Талалихина. Преступники просто забрали деньги и скрылись.

Решив повторить успех, они обратились к 85-летней москвичке. Однако та после странных просьб сообщила обо всём правоохранительным органам. Обвиняемый был задержан у жилого дома при попытке получения 400 тыс. рублей.