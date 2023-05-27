Мошенники заставили пенсионерку в Москве выкинуть из окна 800 тысяч рублей
Мошенники вынудили пенсионерку из Москвы выбросить 800 тысяч рублей из окна. Злоумышленник арестован, сообщила столичная прокуратура.
Мужчина с подельниками позвонили 80-летней женщине, представившись работниками банка и сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что с её счёта якобы хотят похитить денежные средства, и убедили пенсионерку обналичить 800 тысяч рублей, а затем выбросить их из окна квартиры на улице Талалихина. Преступники просто забрали деньги и скрылись.
Решив повторить успех, они обратились к 85-летней москвичке. Однако та после странных просьб сообщила обо всём правоохранительным органам. Обвиняемый был задержан у жилого дома при попытке получения 400 тыс. рублей.
Ранее Лайф писал, что мошенники стали давить на родственников потенциальных жертв, убеждая их "спасти семейные деньги". Специалисты полагают, что из-за двойного давления — звонящих и близких — схема особенно опасна.
t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ