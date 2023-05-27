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27 мая, 20:35

Мошенники заставили пенсионерку в Москве выкинуть из окна 800 тысяч рублей

Мошенники вынудили пенсионерку из Москвы выбросить 800 тысяч рублей из окна. Злоумышленник арестован, сообщила столичная прокуратура.

Мужчина с подельниками позвонили 80-летней женщине, представившись работниками банка и сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что с её счёта якобы хотят похитить денежные средства, и убедили пенсионерку обналичить 800 тысяч рублей, а затем выбросить их из окна квартиры на улице Талалихина. Преступники просто забрали деньги и скрылись.

Решив повторить успех, они обратились к 85-летней москвичке. Однако та после странных просьб сообщила обо всём правоохранительным органам. Обвиняемый был задержан у жилого дома при попытке получения 400 тыс. рублей.

"Магические" мошенники с ТВ-шоу лишили пенсионера крупной суммы

"Магические" мошенники с ТВ-шоу лишили пенсионера крупной суммы

Ранее Лайф писал, что мошенники стали давить на родственников потенциальных жертв, убеждая их "спасти семейные деньги". Специалисты полагают, что из-за двойного давления — звонящих и близких — схема особенно опасна.

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t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Лариса Сафронова
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