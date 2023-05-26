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26 мая, 04:37

Мошенники стали давить на родственников потенциальных жертв

"Известия": Мошенники стали давить на родственников россиян для кражи денег

Мошенники придумали очередной способ кражи денег у россиян: стали давить на их близких. Об этом газете "Известия" сообщили в крупнейших банках и в проекте "Народного фронта" "За права заёмщиков".

Как пишет газета, сначала человеку звонят и убеждают "перевести средства на безопасный счёт". Если же он отказывается, злоумышленники выходят на членов его семьи — супруга, родителей, детей — и уговаривают повлиять на потенциальную жертву и "спасти" семейные деньги.

Специалисты полагают, что из-за двойного давления — звонящих и близких — схема особенно опасна. Что касается номеров телефонов, то их мошенники ищут в соцсетях, различных открытых источниках и слитых в Интернет базах данных.

Эксперт рассказал, как телефонные аферисты мстят не поддавшимся на провокации жертвам

Эксперт рассказал, как телефонные аферисты мстят не поддавшимся на провокации жертвам

Ранее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов дал простой ответ, как защититься от телефонных мошенников. Он подчеркнул, что на самом деле работники кредитного учреждения никому не звонят, кроме как с рекламными предложениями.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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