Мошенники стали давить на родственников потенциальных жертв

Мошенники придумали очередной способ кражи денег у россиян: стали давить на их близких. Об этом газете "Известия" сообщили в крупнейших банках и в проекте "Народного фронта" "За права заёмщиков".

Как пишет газета, сначала человеку звонят и убеждают "перевести средства на безопасный счёт". Если же он отказывается, злоумышленники выходят на членов его семьи — супруга, родителей, детей — и уговаривают повлиять на потенциальную жертву и "спасти" семейные деньги.

Специалисты полагают, что из-за двойного давления — звонящих и близких — схема особенно опасна. Что касается номеров телефонов, то их мошенники ищут в соцсетях, различных открытых источниках и слитых в Интернет базах данных.