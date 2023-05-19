Россиянам дали простой ответ, как защититься от телефонных мошенников

Аферисты постоянно ищут новые способы отъёма денег у россиян. Одна из популярных схем — когда мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка и говорят, что средства якобы утекают со счёта. Если вы столкнулись с таким звонком, сразу кладите трубку. Такой совет дал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. Он подчеркнул, что на самом деле работники кредитного учреждения никому не звонят, кроме как с рекламными предложениями.

"Это как работало, так и будет работать. Всё равно найдутся люди, которые поведутся на это. Ежели бы наши люди не велись, а слушали бы Центробанк, то и не было бы смысла мошенникам придумывать новые штуки, поэтому сейчас они опробуют, потом внесут какие-то коррективы — и какое-то количество людей всё равно поведётся", — сказал Власов в беседе с RT.