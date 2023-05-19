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19 мая, 11:28

Россиянам дали простой ответ, как защититься от телефонных мошенников

Эксперт Власов: При звонке из "службы безопасности банка" кладите трубку

Аферисты постоянно ищут новые способы отъёма денег у россиян. Одна из популярных схем — когда мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка и говорят, что средства якобы утекают со счёта. Если вы столкнулись с таким звонком, сразу кладите трубку. Такой совет дал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. Он подчеркнул, что на самом деле работники кредитного учреждения никому не звонят, кроме как с рекламными предложениями.

"Это как работало, так и будет работать. Всё равно найдутся люди, которые поведутся на это. Ежели бы наши люди не велись, а слушали бы Центробанк, то и не было бы смысла мошенникам придумывать новые штуки, поэтому сейчас они опробуют, потом внесут какие-то коррективы — и какое-то количество людей всё равно поведётся", — сказал Власов в беседе с RT.

Россиянам назвали эффективный способ для защиты от телефонных мошенников

Россиянам назвали эффективный способ для защиты от телефонных мошенников

Ранее Лайф писал, что мошенники нашли новый способ обмана россиян при помощи видеозвонков. Так аферисты пытаются "доказать", что им можно доверять.

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Shutterstock

Никита Осипов
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