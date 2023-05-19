Мошенники нашли новый способ обмана россиян при помощи видеозвонков
"Известия": Мошенники нашли новый способ обмана россиян при помощи видеозвонков
Мошенники теперь звонят россиянам по видео, чтобы "доказать", что им можно доверять, пишет газета "Известия". Во время видеозвонка злоумышленники имитируют работу из банковского офиса, чтобы с наибольшей лёгкостью выманить чувствительную платёжную информацию.
"Сегодня мессенджеры стали основным каналом для активности мошенников. Доля звонков в них выросла почти на 15 п.п. с начала года и сейчас достигает 64%, существенно обогнав телефонные атаки. Они совершаются исключительно с целью получения персональной информации в преступных целях, а также, возможно, фотографий и видеоизображений клиентов", — сообщил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
По мнению экспертов, появление такого сценария обмана может быть связано с блокировками звонков с использованием подмены номеров, поступающих из-за границы. Для убедительности мошенники также могут присылать фото поддельных служебных удостоверений или банковских документов, предупредила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефёдова. Она напомнила, что настоящие правоохранители и банковские сотрудники не отправляют никаких документов в мессенджерах.
Ранее специалист по информационной безопасности Олег Седов рассказал, что нужно владеть двумя номерами: один — для деловых вопросов, другой — для заказов через интернет. Так можно сократить количество звонков от мошенников.
Freepik