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19 мая, 01:33

Россиянам назвали эффективный способ для защиты от телефонных мошенников

Киберэксперт Седов: Нужно иметь два номера, чтобы избежать звонков мошенников

Чтобы сократить количество звонков от мошенников, нужно владеть двумя номерами: один — для деловых вопросов, другой — для заказов через Интернет. Воспользоваться этим способом посоветовал читателям Ura.ru специалист по информационной безопасности Олег Седов.

"Практика, когда у вас есть "чистый" телефон и вы с него занимаетесь только бизнесом, только личными вопросами — и есть устройство, которое вы меняете, оправданна. Точно так же, когда вы заказываете питание, лекарство, можете ввести какой-нибудь почтовый ящик, на который будет сыпаться спам. И вы его используете только для заказов", — пояснил Седов.

По его словам, сценарий "чистого устройства" поможет сократить число звонков от мошенников, но не защитит в случае утечки баз данных, а также ботов, которые совершают звонки по случайным номерам.

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Ранее доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что телефонные мошенники мстят тем, кто в ответ пошутил над ними или хамил во время разговора, для этого они подключают технологию "подмены номеров".

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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