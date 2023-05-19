Россиянам назвали эффективный способ для защиты от телефонных мошенников
Киберэксперт Седов: Нужно иметь два номера, чтобы избежать звонков мошенников
Чтобы сократить количество звонков от мошенников, нужно владеть двумя номерами: один — для деловых вопросов, другой — для заказов через Интернет. Воспользоваться этим способом посоветовал читателям Ura.ru специалист по информационной безопасности Олег Седов.
"Практика, когда у вас есть "чистый" телефон и вы с него занимаетесь только бизнесом, только личными вопросами — и есть устройство, которое вы меняете, оправданна. Точно так же, когда вы заказываете питание, лекарство, можете ввести какой-нибудь почтовый ящик, на который будет сыпаться спам. И вы его используете только для заказов", — пояснил Седов.
По его словам, сценарий "чистого устройства" поможет сократить число звонков от мошенников, но не защитит в случае утечки баз данных, а также ботов, которые совершают звонки по случайным номерам.
Ранее доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что телефонные мошенники мстят тем, кто в ответ пошутил над ними или хамил во время разговора, для этого они подключают технологию "подмены номеров".
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