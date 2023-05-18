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18 мая, 08:59

Дуров объяснил заявление об уязвимости Telegram, дающую мошенникам доступ к камере

Основатель Telegram Павел Дуров опроверг сообщения об уязвимости в мессенджере

Сообщения в СМИ об уязвимости в Telegram для App Mac не соответствуют действительности. Об этом заявил в телеграм-канале основатель мессенджера Павел Дуров, ссылаясь на сообщение компании в "Твиттере".

"Заявленная [в сообщении] "уязвимость" заключалась в следующем: "Если бы у злоумышленника уже был доступ к вашему компьютеру, он мог бы управлять вашей камерой и микрофоном через Telegram". Но если компьютер уже скомпрометирован, то доступ к микрофону через Telegram — меньшая из проблем, о которых стоит беспокоиться", — написал Дуров в посте.

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Ранее сообщалось, что Telegram подтвердил уязвимость, дающую мошенникам доступ к камере и микрофону на Apple Mac. При этом мессенджер заверил: исправление для App Store находится на рассмотрении.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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