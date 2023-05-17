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16 мая, 21:24

Telegram подтвердил уязвимость, дающую мошенникам доступ к камере и микрофону

Telegram признал, что через него можно получить доступ к камере на Mac

Telegram подтвердил уязвимость, которая делает возможным сторонний доступ к камере и микрофону устройств Apple Mac через мессенджер. Об этом компания сообщает в "Твиттере".

Поводом для заявления стало обращение одного из пользователей, который указал на уязвимость мессенджера. Проблему ещё в феврале обнаружил инженер Google, но с тех пор ситуация никак не изменилась. Из официального ответа компании следует, что стороннее подключение к камере и микрофону устройств возможно только в двух случаях: если в гаджете есть вредоносное ПО с root-доступом к Mac или мессенджер был установлен из App Store.

"Если вы скачали приложение с нашего сайта, вас это не затронет", — уточнили в компании.

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Telegram также заверил, что исправление для App Store находится на рассмотрении.

Ранее Лайф сообщал, что ЦРУ создало телеграм-канал и открыто пытается вербовать россиян. Американские спецслужбы опубликовали пропагандистское видео на русском языке, отметив, что управление интересуется информацией о России, в том числе экономикой и высшим руководством страны.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Платонова
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