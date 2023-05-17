Telegram подтвердил уязвимость, дающую мошенникам доступ к камере и микрофону

Поводом для заявления стало обращение одного из пользователей, который указал на уязвимость мессенджера. Проблему ещё в феврале обнаружил инженер Google, но с тех пор ситуация никак не изменилась. Из официального ответа компании следует, что стороннее подключение к камере и микрофону устройств возможно только в двух случаях: если в гаджете есть вредоносное ПО с root-доступом к Mac или мессенджер был установлен из App Store.